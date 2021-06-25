朱利安尼就選舉提虛假陳述 遭法院暫停法律執照

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（法新社紐約24日電） 美國紐約法院今天裁定，曾任前總統川普私人律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）聲稱川普去年在總統大選落敗是因為選舉舞弊，因此暫停朱利安尼在紐約州的法律執照。

法新社報導，紐約法院裁定，在共和黨籍的川普企圖推翻選舉結果的過程中，朱利安尼做出「明顯虛假和誤導性的陳述」。

77歲的朱利安尼幫助川普陣營在數州提出多起訴訟，指控民主黨操控這次大選。

紐約上訴法院在33頁的裁定書中指出：「這些虛假陳述是為了不當支持被告所述，即2020年美國總統大選的勝選結果，是在廣泛選舉舞弊下，從他的委託人手中被竊走。」

法院還指出，朱利安尼的行為「對公共利益構成直接威脅，據此暫停執業」。

此案原由是數十名知名律師向法院要求暫停朱利安尼的執照，他們表示，此舉是為了捍衛美國民主。

朱利安尼仍可上訴，但裁定指出，訴訟結束時，他可能面臨「實質的永久性制裁」。

川普今天發布聲明，稱朱利安尼是「偉大的美國愛國者」，他的執照被暫停「只不過是場獵巫行動」。

朱利安尼曾任紐約市長8年，他在2001年9月11日蓋達組織（Al-Qaeda）對美國發起恐怖攻擊後，因處理得當而獲得全國讚譽。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP