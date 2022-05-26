李克強示警中國疫情重創經濟 亞股跌多漲少

（法新社香港26日電） 亞股今天跌多漲少，因為中國國務院總理李克強警告說，中國這個世界第2大經濟體現在在某些方面甚至比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期更糟。

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李克強的言論從一開始就打擊了信心，並壓過美股的強勁漲幅。美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄顯示，鷹派立場有所減弱，帶動美股走高。

投資人在消化警告後，立即又信心受挫，因為中國堅持動態清零的防疫政策，以根除快速傳播的Omicron變異株。

在關鍵供應鏈陷入停頓之際，封鎖和其他嚴格的防疫措施造成的經濟痛苦，不僅重創中國的經濟成長，也對全球造成嚴重打擊。

近幾周的數據顯示，由於缺乏具體行動，北京方面促進經濟成長的一系列承諾基本上沒有兌現。分析師表示，投資人唯一希望看到的是鬆綁防疫政策。

李克強昨天緊急召開會議，召集地方政府、國企和金融公司的代表。他表示：「一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」他也呼籲官員努力讓失業率下降。

香港、東京、雪梨、首爾、台北和威靈頓股市均收跌；上海、新加坡、曼谷和馬尼拉股市小幅收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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