李奧納多參演Netflix「千萬別擡頭」 探討氣候危機

（法新社洛杉磯19日電） 美國影星李奧納多狄卡皮歐表示，他參演Netflix黑色喜劇「千萬別擡頭」，描述一顆彗星即將撞擊並摧毀地球，因為那是當前氣候危機的緊急類比。

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「千萬別擡頭」（Don't Look Up）陣容眾星雲集，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）飾演天文學家，在片中他們警告世人災難即將來臨，飾演美國總統的梅莉史翠普（Meryl Streep）則對彗星來襲消息漠不關心。

李奧納多狄卡皮歐不久前才在蘇格蘭格拉斯哥參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），他表示，導演兼編劇亞當麥凱（Adam McKay）的劇本解決了「幾乎不可能」解決的問題，他製作的這部懸疑電影描述「演變超過一個世紀」的危機。

李奧納多狄卡皮歐18日在洛杉磯一場映前見面會表示：「我們作為一個物種、一個社會、一個文化，如何在政治上應對即將來臨的世界末日？」

他說：「他（亞當麥凱）破解了這個問題，可以這麼說，在兩個小時內集結所有瘋狂的事件，看身為人類的我們如何因應這場危機。」

美國流行樂小天後亞莉安娜（Ariana Grande）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、馬克勞倫斯（Mark Rylance）和喬納希爾（Jonah Hill）也有參與演出，12月10日於北美部分戲院限定上映，12月24日再上線Netflix。

李奧納多狄卡皮歐表示，他希望這部電影能夠「開始創造不同的對話，讓更多人進行討論，推動私人部門和強權產生巨大改變」。

但他也坦承，對於人類解決氣候危機的能力「不是相當」樂觀。

他警告：「尤其從格拉斯哥回來後，看到這些承諾可能會因為下任反覆無常的政府而改變。」

© 2021 AFP