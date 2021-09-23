李奧納多：改變食物體系 對抗氣候危機最佳利器之一

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（法新社紐約22日電） 好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）今天宣布投資2間專門研發人造肉的企業，他表示，對抗氣候危機最有效的方式之一，就是扭轉人們的食物體系。

李奧納多已買下以色列Aleph Farms和荷蘭Mosa Meat兩間公司為數不明的股份。

李奧納多在新聞稿中說：「對抗氣候危機最有效的方式之一就是扭轉我們的食物體系。Mosa Meat和Aleph Farms為滿足世界對牛肉需求提供新方法，同時解決當前牛肉生產業部分最緊迫的問題。」

靠電影「鐵達尼號」紅遍全球的李奧納多不久前才投資上市公司「超越肉類」（Beyond Meat），這間公司販售以植物製成的漢堡肉及香腸。

倡導食用替代肉品的人士將這種人造肉標榜為解決氣候變遷的關鍵要素。傳統畜產須砍筏林地為生產動物飼料和飼養牲口挪出空間，是溫室氣體排放大宗之一，牲口本身也會製造碳排。

但以植物為基底製作而成的肉品雖已成功打入主流超市裡，人造肉仍處於商業化剛起步階段。人造肉售價依然昂貴，目前僅新加坡核准開放販售這類產品。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP