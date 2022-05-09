李家超當選港新任特首 西方跨國企業致賀

（法新社香港9日電） 香港前政務司司長李家超昨當選新任特區行政長官，西方跨國公司與香港本地一些大亨今天共同在報紙刊登祝賀廣告。

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現年64歲的李家超是2020年6月底實施港區國安法、以及2021年初北京改變香港選舉制度後的首名行政長官（特首）。因其出身警隊，且在2019年處理「反送中」抗爭中態度強硬，外界認為，他出任特首代表了將會更加配合北京的治港政策。

他也是這次繼任林陳月娥的特首選舉里唯一的候選人。西方批評在北京祭出港區國安法後，香港的一國兩制已名存實亡。

猶如北京喉舌的大公報、文匯報，今天都刊出大企業與重量級商界人士祝賀李家超當選的廣告。

雖然刊祝賀廣告者大多數都是陸資、港資企業與當地社團，但號稱「四巨頭」的安侯建業（KPMG）、德勤（Deloitte）、安永（EY）、資誠（PwC）這4家跨國會計師事務所，以及國泰航空、太古（Swire）、怡和集團（Jardine Matheson）等，則是刊登祝賀廣告的西方跨國企業。

此外，新進基地產發展（Sun Hung Kai）、恆基兆業地產（Henderson Land Development）等香港的家族地產巨頭也都刊廣告祝賀。

© 2022 AFP