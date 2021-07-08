杜拜港口貨櫃船爆炸 當局展開調查

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（法新社杜拜8日電） 一艘載有易燃物的貨櫃船昨天深夜在全球最繁忙港口之一杜拜的傑伯阿里港發生爆炸，不僅噴出一顆火球，整座城市也都感受到震撼。杜拜當局今天表示，正就這起事件展開調查。

一艘滿載貨櫃的大貨輪在傑伯阿里港（Jebel Ali Port）冒出大火，消防人員緊急趕來滅火。當局指出，這艘船當時準備停靠碼頭。

貨輪爆炸後冒出熊熊火焰和黑煙，但當局說火勢已在40分鐘內撲滅，也無人員傷亡，所有14名船員都已在爆炸前及時撤離。

杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）主任馬里（Mona Al Marri）接受阿拉伯衛星電視台（AlArabiya）訪問時表示：「感謝老天，一切安全。這是其中一隻貨櫃發生天然意外，貨櫃里裝有一些易燃物。沒有其他原因。」不過她也說，關於爆炸原因將會展開調查。

今天仍有警車和消防車停靠在嚴重受損的貨輪旁，碼頭區也能見到燒焦的貨櫃。

杜拜警方表示，貨輪載運的130隻貨櫃有3隻裝有易燃物。

杜拜警察首長馬里（Abdullah al-Marri ）告訴阿拉伯衛星電視台：「初步報告指出，...摩擦或高溫可能是導致爆炸原因。」他並補充，貨櫃里並無放射性物質或爆裂物。

杜拜是富裕的阿拉伯聯合大公國7個酋長國之一，通常高度安全，發生這類事件屬於罕見。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP