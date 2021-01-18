杜拜開大門迎旅客 不顧確診數持續飆升

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（法新社杜拜17日電） 正當全球多數地區仍因防疫實施嚴厲封城措施之際，中東觀光大城杜拜向旅客敞開大門，儼然成為一處陽光普照、免受隔離之苦的避疫勝地，但當地確診病例卻正在飆升。

阿拉伯聯合大公國最大城市杜拜向來依賴觀光產業，雖然當地仍嚴格執行配戴口罩和社交距離規範，不過生活似乎已回歸正常，餐廳、旅館和大型購物中心紛紛開業。

阿聯酋航空（Emirates）航班已恢復到疫情前3/4的水準，旗下全球最大客機A380機隊再次起飛，運送來自英國和俄羅斯的旅客。

30歲的俄羅斯旅客梅尼可夫（Dmitriy Melnikov）向法新社表示：「我不害怕。看看這邊的人，大家都有戴口罩，我覺得很酷。」

但成為當前全球最開放的城市也有不利的一面，就是病例數急遽飆升。

阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）人口接近1000萬人，目前每日新增病例數在3500例左右徘徊，自疫情爆發以來累計已有超過25萬病例，其中745人死亡。

英國牛津經濟公司（Oxford Economics）首席經濟學家利佛摩（Scott Livermore）表示：「杜拜持續開放旅客入境的風險非常高。」

他補充道：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情若再大爆發，復蘇之路恐更加漫長。」

© 2021 AFP