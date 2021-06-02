杜爾沙種族大屠殺100周年 拜登：全美都須從中汲取教訓

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（法新社杜爾沙1日電） 美國總統拜登今天出席奧克拉荷馬州杜爾沙種族大屠殺100周年紀念活動，悼念當年約300名受害者；他演說時表示，這是美國史上最嚴重的種族暴力事件，全美都須從中汲取教訓。

拜登表示，1921年的事件「不是騷亂，這是大屠殺，我們史上最惡劣的一次，卻不是唯一的一次，且被我們的歷史遺忘了太久」。這番話引起聽眾熱烈掌聲。

「事件才發生，就有人明顯想把它從我們的集體記憶中抹去…長久以來，杜爾沙的學校沒有教授這段歷史，更不用說其他地區的學校。」

拜登在杜爾沙（Tulsa）也會見3名1921年大屠殺的倖存者，他們年紀101至107歲不等。白宮同時公布一連串新舉措，包括挹注數以十億計美元資金，用以降低種族間貧富差距、打擊住房歧視和支持少數族裔小商家。

1921年5月31日，一群非裔男子前往杜爾沙法院，聲援一名被控襲擊白人女性的年輕非裔男子，卻在法院外遭遇數以百計憤怒的白人。

局勢火速升溫，槍聲此起彼落，非裔群眾於是撤回自己的社區格林伍德（Greenwood）；當時這裡非常繁榮，是着名的非裔富人社區，有「黑人華爾街」（Black Wall Street）之稱。隔天黎明時分，白人闖進這個社區大肆搶劫並縱火焚燒。

歷史學家說，有多達300名非裔美國人在這場大屠殺中喪生，近1萬人無家可歸。

杜爾沙市長本周正式為市政府未盡保護這個社區之責而道歉。

拜登今天說：「我來這裡是為了打破沉默，因為保持沉默只會讓傷口惡化。」

「雖然痛苦，但唯有面對過往，傷口才會癒合。我們只要選擇去牢記和追悼在杜爾沙發生的事情，讓它不至被抹去…我們不能永遠埋藏痛苦和創傷。」

今年4月，若干仍在世的杜爾沙大屠殺倖存者至美國國會作證，要求國家承認他們的苦難。2001年，州議會召集的委員會建議賠償格林伍德居民，但賠償金迄今尚未支付，拜登對此也沒有做出直接回應。

除了金錢方面的賠償，居民也指望拜登這次造訪杜爾沙，能讓各界更加關注這場長久以來大家避而不談的悲劇。

拜登是首位承認這場屠殺，並在事件紀念日前往事發地點悼念的美國總統。他說：「有些不公是如此令人髮指、如此可怕、令人悲痛，無論人們怎麼努力，都無法將其埋葬。」

大屠殺受害者遺族威廉斯（Kristi Williams）告訴法新社，她希望拜登「還給我們一個公道」。

她說：「100年過去了，我們在住房和經濟發展方面都受到負面影響，我們的土地被人佔用。」「這個國家現在有機會去糾正這個錯誤。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP