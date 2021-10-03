杜特蒂政敵 菲國副總統8日前決定是否選總統

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（法新社馬尼拉3日電） 菲律賓明年大選開放登記參選，副總統羅貝多將在8日登記截止期限前，決定是否角逐總統大位，但分析家指出，立場與現任總統杜特蒂迥異的羅貝多若加入選戰，恐打得艱辛。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。

菲律賓反對陣營組成的「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」9月底宣布，將提名反對杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰的羅貝多（Leni Robredo），參加下屆總統大選，她有可能是反對派在選舉中唯一一位候選人。

羅貝多的發言人古提瑞茲（Barry Gutierrez）告訴法新社，羅貝多尚未接受提名，但將於候選人登記期限10月8日前，作出決定。

羅貝多政敵杜特蒂昨天拋出震撼彈，表示將退出政壇，雖尚未點名繼任者，但昨天告訴廣電記者，「是薩吳配沒錯」，暗示女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）將與子弟兵克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）聯手出擊。

大多數聲勢領先的總統候選人都支持杜特蒂的爭議性掃毒戰，政治分析家表示，與杜特蒂立場大相徑庭的羅貝多若加入選戰，恐打得相當艱辛。

菲律賓大學（University of the Philippines）政治學教授佛朗哥（Jean Franco）表示，菲國選民樂見女性當選總統，但希望她作風「好鬥凌厲」，而羅貝多「人太好了」。

現年56歲的羅貝多在2016年選舉中，驚險擊敗菲國前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos），登上副總統之位。

羅貝多5年前的勝選打擊了前獨裁者馬可仕家族的政治抱負，但小馬可仕9月初表態，2022年考慮出馬競逐總統寶座。

超過6000萬名菲國人民將在明年5月投票，決定誰將入主總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）。

© 2021 AFP