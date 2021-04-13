杜特蒂自稱老人沒生產力 願讓出疫苗接種機會

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（法新社馬尼拉13日電） 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）聲稱願意讓出自己的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，因為像他這般年紀的人多半沒那麼有生產力，不該被列為優先接種對象。

自3月初以來，擁有1.1億人口的菲國僅約100萬民眾接種第一劑疫苗，只佔達成群體免疫所需人數的一小部分。

菲律賓正面臨疫情反撲，創紀錄的感染人數已快使實施封城的首都與鄰近省分許多醫院吃不消；與此同時，疫苗計畫推行速度緩慢加上供給有限，使得輿論批評政府防疫不當的炮火猛烈。

菲國疫苗計畫一開始鎖定對象為醫護人員與軍人，後來擴大到年長者與慢性病族群。

就在許多國家領導人公開接種疫苗來鼓勵民眾施打之際，杜特蒂卻聲稱他要讓出這個機會。

他在預先錄製、昨天公布的演說中表示：「我會釋出疫苗，不管是誰想要打我的疫苗，我都會讓給他。」

76歲的杜特蒂說：「讓我們把疫苗優先讓給接種後有機會活下來且有生產力的人。」「大多數的老年人不再那麼有生產力。」

之前杜特蒂神隱2周，引發外界臆測他是否染上COVID-19。

杜特蒂先前一開始說要私下接種疫苗，後來又暗示他願意公開施打。

© 2021 AFP