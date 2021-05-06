杜特蒂防疫新招 戴好口罩否則可拘留12小時

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（法新社馬尼拉6日電） 菲律賓總統杜特蒂下令警方逮捕任何沒有戴好口罩的人，包括把口罩拉到鼻子以下民眾，菲律賓正在努力遏制激增的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染。

根據5日晚發布的官方影音，杜特蒂（Rodrigo Duterte）與他的疫情工作小組會面後發布這項指令，現場除了杜特蒂以外，所有人都強制戴上口罩。

菲律賓確診病例激增後，首都和周邊省分加強限制措施，而從3月底以來，已有數千人因違反疫情相關規定受罰。

就在一名男子因違反宵禁規定而被罰深蹲100下死亡後，司法部長和警察首長敦促警方對違規者罰款或從事社區服務，而不是逮捕他們。

但杜特蒂說，警方應該硬起來對付違規者，逮捕那些沒有戴好口罩的人，包括那些露出鼻子的人。

杜特蒂說：「我給警方的命令是（針對）那些沒有戴好口罩的人…逮捕並拘留他們，調查他們為什麼這樣做。」

杜特蒂去年告訴安全部隊射殺在封鎖地區製造「麻煩」的人，引起人權組織撻伐。

菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）今天證實這項命令，他表示違規者可遭拘留最長12小時而不被起訴。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2021 AFP