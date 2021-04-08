杜蘭特復出搶下17分 籃網139比111痛宰鵜鶘

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（法新社洛杉磯7日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）休兵近兩個月首度復出，他今天與另6名隊友都寫下單場雙位數得分，率隊以139比111擊敗紐奧良鵜鶘。

杜蘭特打19分鐘就攻下17分，全場5投5中，包括3分球2投2中，5罰全部命中。

厄文（Kyrie Irving）繳出全隊最高24分，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注22分，哈里斯（Joe Harris）貢獻14分，契奧札（Chris Chiozza）得到12分，葛林（Jeff Green）攻下11分，「干籃哥」葛里芬（Blake Griffin）有10分進帳。

籃網兵多將廣的優勢今天徹底展現，全場37助攻與命中51球都是本季最高，今天最多一度領先對手38分，輕鬆拿下主場9連勝。

鵜鶘布萊索（Eric Bledsoe）攻下26分，但第3節尾聲因為被吹判兩次技術犯規遭驅逐出場。

威廉森（Zion Williamson）攻下16分，全場12投4 中，波爾（Lonzo Ball）挹注15分，海斯（Jaxson Hayes）與湯瑪斯（Isaiah Thomas）各得11分。

© 2021 AFP