杜蘭特扣籃宣告回歸 聯手厄文率籃網勝巫師

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（法新社紐約13日電） 因阿基里斯腱撕裂養傷1年多的杜蘭特，今天以一記扣籃宣告回歸，他與同樣傷愈復出的厄文聯手拿下33分，率美國職籃NBA籃網119比114擊敗巫師。

布魯克林籃網2019年迎來杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）兩名拿過總冠軍的重量級球星，盼能打出一番新氣象，但在2018-19球季總冠軍賽發生阿基里斯腱撕裂重傷的杜蘭特，加盟後就一路休養至今，上季厄文也因為開刀治療肩膀傷勢缺席很長一段時間，讓球隊戰力大打折扣。

杜蘭特是2008年新人王，曾4度拿下得分王、6次入選年度第1隊，在金州勇士期間兩度率隊奪冠，兩次都獲選總冠軍賽最有價值球員（MVP）；2012年新人王厄文則是曾在克里夫蘭騎士時，拿過一枚冠軍戒指。

兩人加入籃網後，終於在今天成功合體。杜蘭特今天開賽不久，就靠一次切入後的雙手扣籃，讓籃網首開紀錄。籃網首節轟下38分，並領先巫師18分之多，在大多保持領先的情況下，最終5分之差拿下勝利。

已1年多沒比賽的杜蘭特，今天在加盟籃網的處女秀上場24分鐘，三分線外兩次出手全部落空，但12投5中、6罰5中，攻下全隊次高15分，另有3籃板、3助攻、2阻攻的表現；厄文出賽17分鐘，包括三分球3投2中在內，9次出手命中7球，攻下全場最高18分，另有4助攻、1籃板、1抄截、1阻攻的演出。

華盛頓巫師陣中兩大球星畢爾（Bradley Beal）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天都沒有出賽，球隊由2019年選秀首輪第9順位選上的八村壘挑大樑，他今天上場23分鐘，包括三分線外4次出手命中3球，整場比賽16投7中，也攻下全場最高18分，並抓下4籃板。

畢爾2012年選秀被巫師以首輪第3順位選入，上季平均每場比賽可獲30.5分、6.1助攻，逐漸取代2010年選秀狀元、近年飽受傷勢所苦的沃爾（John Wall），成為球隊一哥，也讓巫師決定將沃爾送到休士頓火箭，換回衛斯布魯克。

衛斯布魯克是2017年的年度MVP，拿過2次得分王、2次助攻王，曾寫下單季42次「大三元」紀錄、全季「平均大三元」、連3季「平均大三元」等瘋狂紀錄，上季離開待了11個球季的奧克拉荷馬雷霆，到火箭與老隊友哈登（James Harden）搭配，可惜「MVP連線」成效不佳，本季被交易到巫師。

© 2020 AFP