杜蘭特本季新高42分 NBA籃網擊敗溜馬收4連勝

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（路透印第安納波利斯29日電） 籃網今天在杜蘭特轟下本季新高42分，加上替補的強森有「雙20」演出，以130比113拿下4連勝，本季3度對上溜馬全部贏球。

美國職籃NBA布魯克林籃網今天在客場對上印第安納溜馬，本季前兩次對戰，籃網都拿下勝利。

籃網受傷兵所苦，此役厄文（Kyrie Irving）又在眾人沒有預期的情況下，到最後關頭才宣布因為鼠蹊部酸痛不會上場，但他們今天仍一路領先，上半場就以66 比52領先達兩位數，第3節在杜蘭特（Kevin Durant）單節攻下22分帶領下狂轟45分，最終以17分之差拿下勝利。

在厄文本季缺席的比賽中，杜蘭特平均每戰可獲26.9分，在他帶領下，籃網這場比賽的投籃命中率高達5成28，先發5人得分都破十。除了杜蘭特之外，籃網今天先發的葛林（Jeff Green）、哈里斯（Joe Harris）、沙米特（Landry Shamet）都攻下14分，泰勒．強生（Tyler Johnson）也挹注11分。杜蘭特另外傳出全場最多的10次助攻。

除此之外，替補的阿利兹．強森（Alize Johnson）今天大發神威，12投7中攻下20分外，還抓下21個籃板，為籃網貢獻「雙20」的成績。這也是他生涯抓下最多籃板的一場比賽。

溜馬的雷維特（Caris LeVert）此役包括三分球9投5中在內，24次出手命中14球，轟下全場最高36分，先發的桑姆納（Edmond Sumner）、布里塞特（Oshae Brissett）分別攻下16分、14分，替補的麥德莫特（Doug McDermott）、哈勒戴（Aaron Holiday）則分別有15分、12分進帳。中央社（翻譯）

© 2021 AFP