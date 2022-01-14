杜蘭特柯瑞暫居明星賽東西區人氣王 詹姆斯得票衝高

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（法新社紐約13日電） NBA今天公布明星賽第二階段計票結果，杜蘭特、柯瑞依舊是東、西區得票最多的人氣王，但這個階段詹姆斯的得票衝高不少。 兩度獲選年度最有價值球員（MVP）、3次率金州勇士拿下總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）上個月投進他生涯第2974個三分球後打破記錄，成為NBA投進最多三分球的球員。這次明星賽票選，柯瑞已獲446萬3426票，在西區後場領先，同時也是目前全聯盟得票最高者。 4次獲選年度MVP、手握4枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron Jame）得票數追了上來，目前獲得438萬6392票，在全聯盟得票排名第2、僅次於柯瑞，在西區前場排名第1。 目前NBA的得分王、2014年的年度MVP，且曾與柯瑞並肩作戰、兩度助勇士奪得總冠軍的杜蘭特（Kevin Durant），目前得票數在東區暫居領先，他已獲408萬8334票。 第71屆NBA明星賽，將於2月20日在克里夫蘭進行。明星賽先發球員由票選決定，計分上球迷投票佔50%，球員、媒體各佔25%。 最終東、西區得票數最高的球員將擔任隊長，並自候選名單中挑選球員組隊。 東、西區後場球員中，亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）得票數暫居第2。