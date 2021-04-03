杜蘭特歧視性字眼嗆聲 NBA開罰5萬美元

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（法新社紐約2日電） 布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）在社群媒體上用具攻擊性和貶抑人的字眼嗆聲，美國職籃NBA為此對他開罰5萬美元（約新台幣143萬元）。

聯盟今天發出聲明表示，籃網前鋒杜蘭特因「在社群媒體上使用具攻擊性和貶抑人的字眼」遭到罰款。聲明指出，已經為自己言詞道歉的杜蘭特，「承認他的行為不當」。

32歲的杜蘭特昨天表示，他對那些被公諸於世的訊息感到十分抱歉。杜蘭特所說的訊息，是指他和喜劇演員哈伯特（Michael Rapaport）間私訊互嗆的部分內容。

杜蘭特告訴媒體：「我很抱歉讓人們看見了那些我所用的字眼。」

「那不是我希望大家從我這裡看到、聽到的東西，希望我能度過這一切，然後重新回到場上。」

杜蘭特和哈伯特之所以結下樑子，是因為在去年12月，哈伯特批評前NBA年度最有價值球員（MVP）杜蘭特在賽後接受電視台訪問時的表現，之後杜蘭特就透過Instagram不斷嗆哈伯特。

哈伯特在推特（Twitter）公布好幾張杜蘭特嗆他的截圖，並說：「我『每天』都收到威脅和令人作嘔的訊息，但我從未想過杜蘭特會是造成這一切的始作俑者之一。」

「杜蘭特正要脅我，還牽扯到我太太身上，他想對干。」

報導還說，NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）曾在2011年對裁判亞當斯（Bennie Adams）口出反同的字眼，遭聯盟罰款10萬美元（約新台幣287萬元）。

此外，杜蘭特昨天表示，他就快能回到球場。他是在2月中對上金州勇士拉傷腿筋開始高掛免戰牌，至今已數周時間，期間錯過了21場比賽。

杜蘭特本季出賽19場比賽，其中有18場先發，平均每戰可獲29分7.3籃板5.3助攻。

杜蘭特說：「我恢復得蠻好的，期盼能很快回到球場，和我的隊友並肩作戰。」

© 2021 AFP