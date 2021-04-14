杜蘭特獨得31分 籃網一路領先大勝灰狼

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（法新社明尼阿波利斯市13日電） NBA籃網靠杜蘭特獨得31分帶領，在今天對上灰狼的比賽一路領先，終場以127比97載客場大勝。

美國職籃NBA這場明尼蘇達灰狼主場迎戰布魯克林籃網的比賽，原定在昨天進行，但因為明尼蘇達州明尼阿波利斯市郊區的一起非裔男子遭警方槍殺事件引發軒然大波，讓美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城、NBA明尼蘇達灰狼、北美職業冰球聯盟NHL明尼蘇達荒野等原本當天預定在主場的比賽全數暫緩。

這起事件是一名女警攔停交通違規車輛後，誤將手槍當作電擊槍使用，不慎槍殺一名20歲非裔男子萊特（Daunte Wright），因此遭到各界非難，並引發示威抗議潮。

即便籃網的哈登（James Harden）右腿筋拉傷無法上場、厄文（Kyrie Irving）因個人因素缺席、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）因病高掛免戰牌，且強生（Tyler Johnson）因右膝酸痛不克出賽，但戰績14勝41敗在全聯盟墊底的灰狼仍未能把握機會，在第四節一度落後到45分，早早與比賽勝利無緣。

除了杜蘭特轟下全場最高31分，哈里斯（Joe Harris）也為籃網貢獻23分，替補的沙米特（Landry Shamet）、喬丹（DeAndre Jordan）分別攻下19分、13 分。

去年的選秀狀元愛德華茲（Anthony Edwards）攻下灰狼最多的27分，羅素（D'Angelo Russell）為球隊挹注15分，戴維斯（Ed Davis） 則是抓下10個籃板。

杜蘭特（Kevin Durant）在受傷休養近兩個月後歸隊，今天這是他回到球場的第3場比賽，他在這場延後24小時開打的比賽，幾乎不需要「熱身」，在上場的前5分鐘就拿下8分。

© 2021 AFP