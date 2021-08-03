杜蘭特率美國男籃擊敗西班牙 東奧闖進4強

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（法新社東京3日電） 杜蘭特今天攻下全隊最高29分，率全隊5人得分達兩位數的美國男籃擊敗西班牙，闖進東京奧運4強。

西班牙、美國雙雙從小組賽晉級，兩隊經過抽籤，今天在8強淘汰賽正面交鋒。

美國已經在奧運拿下3連霸，西班牙2008北京奧運、2012倫敦奧運，兩度在金牌戰敗給美國屈居銀牌，2016里約奧運則是擊敗紐西蘭拿下銅牌。

美國今天在開賽之初取得領先，但西班牙一陣追趕，在尤伊（Sergio Llull）後仰跳投得手後超前，首節西班牙在盧比歐（Ricky Rubio）獨得13分的帶領下，以21比19領先美國。

第2節西班牙在埃爾南戈麥斯（Willy Hernangomez）上籃得手後，拉出一波10比0猛攻，以39比29領先達兩位數。但美國隨即回敬一波14比4攻勢，並在拉文（ZachLaVine）灌籃得手後將比數扳平，上半場兩隊43比43打成平手。

下半場開打後，美國在杜蘭特（Kevin Durant）帶領下，打出15比4的強力開局，以58比47領先達兩位數，在他單節攻下13分的帶領下，美國在第3節打完後以69比63反超。

第4節在塔特姆（Jayson Tatum）砍進三分球後，美國再將領先拉開到兩位數，一度領先達15分，西班牙靠盧比歐穩定的進攻，一度將落後縮小到個位數，但美國最終仍以14分之差獲勝。

杜蘭特此役攻下美國全隊最高的29分，塔特姆、哈勒戴（Jrue Holiday）分別貢獻13分、12分，里拉德（Damian Lillard）、拉文則分獲11分、10分。

西班牙的盧比歐今天轟下全場最高38分，羅德里格斯（Sergio Rodriguez）、埃爾南戈麥斯分別攻下16分、10分。

美國今天在8強賽擊敗西班牙晉級4強，下場比賽將對上澳洲、阿根廷今晚交手後的勝隊。

© 2021 AFP