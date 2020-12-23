杜蘭特、厄文籃網合體 率隊開幕日大勝勇士

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（法新社紐約22日電） NBA開幕日首戰，轉戰籃網的杜蘭特，今天面對前東家勇士攻下22分，首度在籃網正式合體的隊友厄文也轟下26分，兩人聯手率隊125比99擊敗勇士，讓新教頭奈許收下執教生涯首勝。

美國職籃NBA在短短休季兩個多月後，2020-21賽季今天揭開序幕，開幕日首戰由傷愈歸隊的杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）聯手率領布魯克林籃網，在主場迎戰近6年5度闖進總冠軍賽、3次拿下總冠軍的金州勇士。

比賽開打不到1分鐘，柯瑞（Stephen Curry）就遭犯規站上罰球線，隨後他兩罰俱中，讓勇士首開紀錄；下波進攻，厄文靠着急停跳投，讓籃網扳平戰局。接着勇士今年在選秀會以榜眼簽簽下的菜鳥中鋒魏斯曼（James Wiseman）以一記爆扣向球迷好好的介紹了自己，因傷闊別球場18個月的杜蘭特，隨後則以一記3分球讓籃網超前，並在首節一路領先。

首節籃網三分球命中率、整體投籃命中率都高達5成83，勝過勇士的3成46、2成22一大截。籃網在厄文、杜蘭特分別攻下17分、10分的聯手帶領下，以40比25領先勇士。

上半場勇士僅柯瑞得分破十、拿下16分，籃網厄文在中場前的讀秒階段飆進大號三分球，光是前兩節他已經轟下24分，加上杜蘭特和替補的勒佛特（Caris LeVert）分別攻下12分，讓籃網半場打完63比45保持領先。

下半場開賽，籃網打出17比4開局，將領先拉開到31分，一度領先達35分的情況下，以99比71帶着28分領先進入末節。

由於比賽早早分出勝負，最後一節兩隊陸續換上替補球員，最終籃網以26分之差輕鬆擊敗勇士。

在厄文、杜蘭特首度正式合體，聯手飆分的情況下，籃網拿下本季的首勝，這也讓傳奇球星奈許（Steve Nash）初掌兵符的第1戰就收下勝利。

厄文今天攻下全場最高26分，杜蘭特則獲次高的22分，勒佛特、哈里斯（Joe Harris）分別獲得20分、10分，資深明星中鋒喬丹（DeAndre Jordan）雖只獲4分，但搶下全場最多的11個籃板。

柯瑞攻下全隊最高的20分、送出全場最多的10次助攻，魏斯曼初試啼聲攻下19分，魏金斯（Andrew Wiggins）則是獲得13分。

距2019-20球季結束僅兩個多月時間，每隊例行賽「縮水」為72場的新球季於今天展開，開幕日有兩場比賽，首戰由金州勇士客場挑戰布魯克林籃網，這是美國職籃NBA上季於「泡泡」隔離園區複賽後，再度於球隊主場進行的第1場例行賽。

勇士近6季5度闖進總冠軍賽、3次奪下總冠軍，但在杜蘭特（Kevin Durant）轉戰籃網、湯普森（Klay Thompson）重傷整季報銷、柯瑞（Stephen Curry）也因傷只打5場比賽的情況下，勇士上季戰績是慘澹的15勝50敗，在全聯盟墊底。今天的比賽，隊上頭號球星柯瑞復出，為勇士注入一劑強心針。

籃網簽下杜蘭特、厄文（Kyrie Irving），盼以兩人為球隊基石，但上季杜蘭特因阿基里斯腱撕裂傷整季報銷，厄文也因肩傷動刀缺席不少比賽，籃網雖勉強擠進季後賽，但在首輪就被多倫多暴龍橫掃出局。本季杜蘭特在睽違18個月後復出，首度聯手傷愈的厄文，讓籃網展現截然不同的風貌。

2019-20球季，NBA因2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情於3月12日起停賽，賽季中斷數月後才於7月31日重啟，各隊進駐聯盟於佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界設立的「泡泡」隔離園區並複賽，直到洛杉磯湖人於10月11日奪冠後，球季才正式結束。

© 2020 AFP