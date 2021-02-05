杜蘭特、詹姆斯 NBA明星賽得票暫時領先

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（法新社紐約4日電） 籃網的杜蘭特、湖人的詹姆斯，在NBA今天公布的前半段明星賽球迷票選結果中，得票數分別於東、西區暫時領先。

在受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響而縮短的球季中，美國職籃NBA明星賽這場東、西區菁英的對決，確切的舉辦日期尚未明朗，但聯盟和球員間正在討論，讓這場賽事在3月進行。

東區目前得票最高的，是布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant），他目前的得票數是230萬2705票。本季至今，杜蘭特平均每場比賽可攻下30.8分，在全聯盟排名第2，另外還有7.5籃板、5.2助攻。籃網目前戰績14勝9敗，在東區排名第3。

西區目前得票最高的，是洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James），他目前的得票數是228萬8676票。本季至今，詹姆斯平均每戰可獲25分、7.7籃板、7.5助攻。本季將要尋求衛冕的湖人，目前戰績16勝6敗，在西區排名第3。

和杜蘭特一樣，在東區前場位置得票數領先的，是獲得175萬2185票，已連兩季獲得年度最有價值球員（MVP）的密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、費城76人獲得158萬4028票的中鋒恩比德（Joel Embiid），波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）的得票數暫居第4，他拿下82萬2151票，但與前3名有一段差距。

西區的前場部分，排在詹姆斯之後的，是丹佛金塊獲147萬7975票的約基奇（Nikola Jokic）、洛杉磯快艇獲128萬5777票的雷納德（Kawhi Leonard），湖人的戴維斯（Anthony Davis）獲119萬2881票暫居第4。

東區後場得票數領先的，是平均每場比賽可轟下34.8分，暫居聯盟得分王的華盛頓巫師後衛比爾（Bradley Beal），他的得票數是127萬3817票，排名第2 的是籃網的厄文（Kyrie Irving），他的得票數是109萬3611票，緊跟在後的是他的隊友哈登（James Harden ），哈登拿下101萬4763票。

西區後場票數領先的是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），他的得票數是211萬3178票，是目前得票第3多的球員，排在他之後的，是獲得139萬5719票的達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），位居第3的是拿下99萬8853票的波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）。

全世界球迷1月27日起可以開始為明星賽投票，票選到2月16日截止，選出的先發球員將在2月18日公布，而由NBA教練圈選的替補球員，則將在2月23日宣布。

最後決定球員排名的有3個部分，球迷投票佔50%，現役球員、媒體的選擇則各佔25%。

NBA聯盟與球員工會正在討論，讓明星賽在3月7日，也就是聯盟計畫球季中的休季期間進行。

© 2021 AFP