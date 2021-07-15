杜蘭特17分克阿根廷 美國男籃終止奧運熱身賽2連敗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯13日電） 杜蘭特今天在奧運熱身賽攻下17分，美國男籃在他帶領下，以108比80擊敗阿根廷，終止2連敗。

總教練波波維奇（Gregg Popovich）領軍的美國男籃在這屆奧運將挑戰4連霸。他們下周前往日本參加東京奧運前，先在美國拉斯維加斯的訓練基地打幾場熱身賽。讓人意外的是，他們在熱身賽前兩戰，接連敗給奈及利亞和澳洲。

今天的熱身賽，美國男籃表現得比先前出色，這讓他們為奧運的準備步上軌道。在杜蘭特（Kevin Durant ）凌厲進攻下，美國男籃擊敗2004雅典奧運金牌阿根廷。

美國男籃包括杜蘭特在內，今天有5人得分達兩位數，這名美國職籃NBA布魯克林籃網球星今天還搶下6個籃板。

NBA華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）挹注17分，芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）進帳15分，波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）砍進3記三分球、攻下13分。

邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）表現亮眼，上場18分19秒砍進12分。

阿根廷陣中41歲的前NBA球員史科拉（Luis Scola）這場比賽拿下16分，拉普羅維多拉（Nicolas Laprovittola）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分別得13分、12分。

美國男籃下一場熱身賽，是16日對上澳洲的比賽，接下來將在18日對上西班牙，然後結束這次集訓。

© 2021 AFP