杜蘭特23分逆轉澳洲 美國男籃闖金牌戰拚4連霸

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（法新社東京5日電） 美國男籃隊靠杜蘭特攻下23分的帶領下，在下半場逆轉戰局，最終以97比78擊敗澳洲，挺進金牌戰後將力拚4連霸。

在東京奧運男子籃球賽的小組賽出線後，獲得晉級的美國、澳洲在8強淘汰賽分別擊西班牙、阿根廷闖進4 強，並在今天正面交鋒。

已經在奧運締造3連霸的美國，這次東奧前的熱身賽，不再像過去一樣贏得輕鬆寫意，戰績僅2勝2敗，其中1場便是以83比91敗給今天的對手澳洲。

今天這場4強賽，澳洲在打出6比2開局後一路領先，並在古丁（Chris Goulding）第1節剩下4秒時砍進一記三分球後，在首節打完時以24比18領先美國。

次節，澳洲在艾克森（Dante Exum）的切入上籃後，以33比23將領先拉開到兩位數，最多曾領先達15分，但美國急踩煞車，打出16比4的強力反擊，在哈勒戴（Jrue Holiday）籃下擺進兩分後，將落後縮小到剩下3分，但上半場結束時，澳洲仍以45比42領先。

下半場比賽開打後，美國在杜蘭特（Kevin Durant ）包括一次「3分打」攻勢在內、個人獨得8分的帶領下，打出12比0的強勢開局，以54比45超前，並在布克（Devin Booker）的一次「3分打後」，以65比53領先達兩位數，美國在他第3節結束前3秒的急停跳投得手後，打完3節以74比55領先澳洲19分。

末節開打後，美國在密道頓（Khris Middleton）砍進三分球後，以81比59領先超過20分，最終以19分差距擊敗澳洲，成功闖進金牌戰。

美國的杜蘭特砍進全場最高23分，布克也貢獻20分，哈勒戴、密道頓則分別進帳11分。

米爾斯（Patty Mills）此役拿下澳洲最高的15分，艾克森、藍戴爾（Jock Landale）則是分別獲得14分、11分。

要挑戰4連霸的美國，今天擊敗澳洲打進決賽，接下來將對決法國與斯洛維尼亞在4強賽交手後的勝隊，爭取這次東京奧運的男籃金牌。

© 2021 AFP