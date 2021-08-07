杜蘭特29分擊敗法國 美國男籃奧運4連霸

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（法新社東京7日電） 在杜蘭特攻下29分帶領下，美國男籃今天在東京奧運87比82擊敗法國奪金，在奧運完成4連霸。

東京奧運男子籃球賽今天上午先由法國與美國爭奪金牌，雙方曾在2000年雪梨奧運金牌戰交手，當時美國以85比75獲勝摘金，拿下銀牌的法國則是追平隊史最佳紀錄。

美國自2008北京奧運已連3屆奧運奪得金牌，但這次奧運前的熱身賽，美國僅獲2勝2敗，之後又有球員退出，或打完美國職籃NBA總冠軍賽才到東京和球隊會合的情況，讓戰力整合出現隱憂。

這讓法國於這次東奧小組賽階段，能在佛尼耶（Evan Fournier）攻下28分、戈貝爾（Rudy Gobert）拿下14分9籃板的聯手帶領下，以83比76擊敗美國。

今天這場金牌戰開打後，曾陷入6分落後的美國，在杜蘭特（Kevin Durant）一次3罰全進後，以18比15超前，並在他單節獨得12分的情況下，以22比18領先法國。

次節，美國在杜蘭特的帶領下，持續累積領先優勢，並在他砍進三分球後，以38比26領先達兩位數，但法國隨即在戈貝爾帶領下強攻禁區，並靠罰球不斷追分，但上半場美國仍以44比39領先。

下半場開打，美國在杜蘭特砍進三分球後，打出12比6開局，再把領先拉開到兩位數，法國雖靠巴圖姆（Nicolas Batum）砍進一記壓哨的三分球追近，但美國還是以71比63，帶着8分領先進到末節。

第4節法國在尼利基納（Frank Ntilikina）三分跳投得手後，一度將落後追到只剩下3分，但美國隨即回敬6比0攻勢把領先拉開，並在塔特姆（Jayson Tatum）砍進三分球後，領先達兩位數，法國雖然不斷逼近，但最終美國以5分之多擊敗法國奪金，送給可能是最後一次掌美國兵符的波波維奇（Gregg Popovich）一個最好的臨別禮物。

美國這次東奧奪金，在奧運4連霸，他們的隊史最佳紀錄，是1936柏林奧運到1968墨西哥奧運締造的7連霸。美國的杜蘭特今天轟下全場最高29分，塔特姆攻下19分，里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）則都貢獻11分。

法國的戈貝爾、佛尼耶此役雙雙攻下16分，雅布賽萊（Guerschon Yabusele）、德科洛（Nando De Colo）、盧瓦烏-卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）分別獲得13分、12分、11分。

連續3屆參加奧運都率美國奪金的杜蘭特，追平安東尼（Carmelo Anthony）在奧運拿下3面金牌的紀錄。此外，杜蘭特打完東奧，他在奧運的總得分達到435分，超越安東尼（336分），成為隊史上在奧運得分最多的球員。

這次東奧4強賽，美國靠杜蘭特與布克（Devin Booker）合拿43分的聯手帶領下，克服兩位數的落後劣勢，以97比78逆轉擊敗澳洲挺進金牌戰。法國則是靠巴圖姆賞給對手一記「再見火鍋」，以90比89險勝唐西奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞，驚險獲得金牌戰門票。

© 2021 AFP