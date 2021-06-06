杜蘭特29分獵公鹿 籃網季後賽次輪首役取勝

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（法新社紐約5日電） 杜蘭特今天繳出29分10籃板的雙十成績，帶領籃網115比107擊敗公鹿，在季後賽次輪首戰拿下勝利。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第2種子布魯克林籃網對上第3種子密爾瓦基公鹿系列賽首役開打後，戰況就陷入膠着，公鹿在籃板比對手多6個，及安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）單節攻下10分的情況下，取得32比30的領先。

籃網首節僅以2分落後，但令人擔心的是，哈登（James Harden）在比賽開打僅43秒，就因右腿筋拉傷退場，進到休息室後就沒有再回到場上，成為籃網的一大利空。

次節兩隊一陣僵持後，籃網靠厄文（Kyrie Irving）的一記三分彈，以44比42超前，另外靠着一波8比0攻勢，將領先擴大到59比48，並一度領先達8分，公鹿靠羅培茲（Brook Lopez）在第2節結束前0.1秒在籃下進球，並完成「三分打」，讓籃網上半場僅以63比61領先。

下半場開打，籃網第3節靠杜蘭特（Kevin Durant）拿下13分的帶領，打出單節35比23的攻勢，以98比84，將領先拉開到兩位數的14分。末節公鹿在安特托昆博單節9分的帶領下試圖反撲，但籃網最終仍以8分差距獲勝，目前在季後賽次輪，以1比0領先公鹿。

籃網的杜蘭特此役斬獲29分10籃板，葛里芬（Blake Griffin）也貢獻18分14籃板，兩人都有雙十的成績。厄文也砍進25分，哈里斯（Joe Harris）有19分進帳，替補的詹姆斯（Mike James）則獲12分。

公鹿的安特托昆博今天繳出34分11籃板，密道頓（Khris Middleton）也有13分13籃板進帳，兩人有交出雙十的成績單，羅培茲、哈勒戴（Jrue Holiday）分別攻下19分、17分。

© 2021 AFP