杜蘭特49分大三元獵公鹿 籃網逆轉聽牌

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（法新社紐約15日電） 杜蘭特今天奪下49分、17籃板、10助攻，籃網靠他的大三元以114比108逆轉擊敗公鹿，在季後賽次輪以3比2聽牌。

美國職籃NBA季後賽次輪，東區第2種子布魯克林籃網、第3種子密爾瓦基公鹿系列賽前4戰，雙方都在主場獲勝，打成2比2平手。

但今天系列賽第5戰，籃網回到主場出賽，首節整體投籃命中率僅2成11，三分球命中率更低到只有1成67 ，反觀公鹿靠12比2開局迅速取得兩位數領先。在公鹿密道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）兩人單節攻下8分情況下，籃網首節便以15比29陷入兩位數落後。

次節，籃網守不住安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），讓他單節攻下11分，因此半場打完以43比59落後公鹿。

下半場比賽，籃網第3節靠一波17比5的猛烈攻勢，將落後縮小到5分差距，並靠杜蘭特（Kevin Durant）單節11分、葛里芬（Blake Griffin）10分、葛林（Jeff Green）9分的聯手帶領，在第3節打完以81比87，將落後追到剩下6分差距。

末節，一路落後的籃網，在杜蘭特接連飆進三分球後，將比數超前。之後雙方拉鋸，籃網靠杜蘭特單節轟下20分的帶領，最終以6分差距拿下聽牌的關鍵一勝。

杜蘭特（Kevin Durant）此役打滿48分鐘，繳出49 分、17籃板、10助攻的大三元，還有3抄截、2阻攻的演出，替補的葛林（Jeff Green）三分球8投7中，一共為籃網貢獻27分，葛里芬（Blake Griffin）則有17分進帳。

籃網第4戰扭傷腳踝的厄文（Kyrie Irving）此役不克出賽，但首戰只打43秒就傷退、之後3戰都缺陣的明星後衛哈登此役帶傷上陣，有5分、8助攻、6籃板的成績。

公鹿的安特托昆博此役有34分、12籃板的雙十成績，密道頓貢獻25分，哈勒戴、羅培茲（Brook Lopez）分別獲得19分、15分，替補的康納頓（Pat Connaughton）則有10分進帳。

© 2021 AFP