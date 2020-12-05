杜魯道支持農民示威 印度召見加拿大大使

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社新德里4日電） 印度外交部表示，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前對印度農民日益升溫的抗議活動表達支持，印度今天召見加拿大大使，警告兩國外交關係可能嚴重受損。

然而，杜魯道拒絕退讓，稱加拿大將一直支持和平示威者的權利。

近日，數以萬計的印度農民一直試圖包圍首都新德里，以抗議關於農產品貿易的新農業法。

印度農民抗議時與警方發生衝突，杜魯道在本周上傳於推特的一段影片中，稱這些活動「令人擔憂」，並表示應讓農民和平示威。

這些抗議活動是由旁遮普省（Punjab）農民發起，加拿大有許多移民來自旁遮普省。

印度外交部表示，已召見加拿大最高階外交官員，警告這等同於「干預（印度內政），無法令人接受」。

印度外交部在聲明中說：「這類行動如果持續下去，將嚴重衝擊印度與加拿大關係。」

印度外交部表示，杜魯道與其他加拿大政治人物在「未透徹了解下」發出的評論，鼓勵「極端分子」在印度駐加拿大大使館前集會。

印度外交部又說：「我們期望加拿大政府確保印度外交人員的安全，並期望政治領導人不要發表讓極端行動主義合理化的言論。」

杜魯道今天在渥太華告訴記者：「加拿大將捍衛全球各地和平抗議的權利與人權。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP