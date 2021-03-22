東京奧運不開放外國遊客 觀光業希望落空

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（法新社東京22日電） 石井（ToshikoIshii）花了18萬美元（約新台幣511萬元）整修她的小民宿，準備迎接東京奧運湧入的觀光客。但在東京奧運確定不開放海外遊客入境觀賽後，一切希望落空了。

東京奧運主辦單位宣布禁止外國遊客入境觀賽後，日本觀光業正在計算損失金額。

專家表示，禁止外國人入境的衝擊，會遠小於疫情爆髮帶來的打擊，並說只要生活恢復正常，觀光業就有復蘇希望。

繼日本主辦2019年世界盃橄欖球賽（Rugby WorldCup）帶來商業成長後，對東奧寄予厚望的觀光業如今重重摔了一跤。

石井說：「我在猜至少要等到9月外國觀光客才進得來。你必須往前看、超前部署，生意才做得下去。」

原本為了因應這波奧運遊客，石井將旅館餐廳擴大一倍，並將古董裝飾與廚房重新裝潢，她告訴法新社：「如今一切頓成泡影。」

主辦單位希望售出63萬張海外票，日本政府原本希望能帶來60萬海外觀光客。但分析師說，遊客帶來的經濟效益往往被高估。

根據凱投宏觀公司（Capital Economics）去年11月的評估報告，遊客在日本的花費約950億日圓（約8.7億美元），僅相當於0.02%日本國內生產毛額（GDP）。

當局對於是否限制國內遊客還沒做出決定，但是設定觀眾入場上限與排除外國遊客，根據野村綜合研究所（Nomura Research Institute）執行經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）估計，損失可能相當於2000億日圓（約18億美元）。

木內在報告寫道：「雖然不足以動搖日本經濟，但確實是一大經濟損失。」

© 2021 AFP