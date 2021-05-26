東京奧運官方合作夥伴朝日新聞 呼籲停辦東奧

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（法新社東京26日電） 身為東京奧運官方合作夥伴的日本朝日新聞，今天透過社論公開呼籲首相菅義偉停辦東奧，是首家表態認為今年夏天應停辦東奧的日本全國性媒體。

朝日新聞5月民調顯示，僅14%受訪者贊成東奧如期舉行，加上許多知情企業領袖近幾周也�攀撬�們的憂慮。

社論指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不斷擴大，在東京等地實施的緊急事態宣言勢必將延長，「要求首相菅義偉冷靜地、客觀地觀察周遭狀況，做出今年夏天停辦（東奧）的決定」。

社論提及國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）日前一席令人驚訝的發言。柯茲21日表示，即使主辦城市東京繼續處在防疫的緊急事態宣言下，奧運仍將如期舉辦，這種辦到底的說法讓日本國民感受到IOC獨善其身的印象。

社論認為，應以民眾生命與健康作為最優先考量，現在無法保證舉辦東奧時疫情已平息，甚至還可能要對出現新變異病毒株加強警戒。

社論表示，「防疫無法容許任何賭注」，現在東京都及鄰近各縣正煩惱因疫情導致醫療資源吃緊的問題，也表示無法優先為奧運相關人士提供醫療服務，離所謂「安全且安心」的狀況還很遙遠。

社論指出，奧運如今已淪為執政黨維持政權及助選工具，希望菅義偉、東京都知事小池百合子、組委會主席橋本聖子等人能好好思考，強行舉辦一場造成社會分裂、不受多數人祝福的東奧，會得到什麼、又會失去什麼。

© 2021 AFP