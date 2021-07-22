東京奧運開幕倒數 當地居民：提不起勁收看奧運

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（法新社東京22日電） 2020東京奧運開幕前一天，運動員入住選手村，全球媒體陸續抵達東京，但法新社記者在當地卻絲毫感覺不到歡樂氣氛。

街上沒有外國運動迷的歡呼聲；運動員被包圍在泡泡內，直接從選手村載送到場館，避免與日本民眾接觸，以防感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

幾乎所有比賽場館禁止觀眾入場，預期僅約900人可以參加明天登場的東奧開幕典禮，其中只有約150人是日本人。

現代史上首度延後的東奧順延一年後終於舉辦了，但在進入最後倒數階段，卻不太能察覺到奧運氛圍。

在銀座逛街、80歲的福井美智子（Michiko Fukui）接受記者訪問時說：「氣氛跟上次奧運（1964年）截然不同，當時整座城市充滿歡樂氣氛。」

東京街上可以看到2020東奧的宣傳旗幟和廣告，公車和建築物上貼有具未來感的奧運和帕運吉祥物宣傳品。

東京確診病例增加，意味所有公共觀賞活動都已經取消。東京進入緊急狀態，餐廳和酒吧停止供應酒精飲品，晚上8時前必須關門。

在奧運延期前，大沼（Seira Onuma）跟數千名日本人一樣，幸運抽到奧運門票，但現在她不確定自己會不會看電視關心奧運。

這名29歲的家庭主婦告訴法新社：「我抽到在奧運主場館舉行的田徑決賽門票。我對不開放觀眾的決定感到失望，現在我也提不起勁了。」她住在江東區，距離選手村不遠。

「我覺得我無法衷心歡迎奧運，我就是沒有絲毫喜悅的感覺。」

© 2021 AFP