東京奧運首場比賽開打 女壘賽日本對戰澳洲

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（法新社東京21日電） 日本東京奧運第一場比賽搶在23日開幕式之前於今天登場，女壘賽上午在福島縣福島市的福島縣營吾妻球場舉行，由地主國日本對戰澳洲，為防疫采無觀眾閉門賽。

日本放送協會（NHK）報導，根據世界棒壘球總會（WBSC）最新排行榜，日本女壘在世界上排名第2，澳洲排名第8。日本與澳洲過去在奧運8度交手，成績為4勝4負。

讀賣新聞報導，這場女壘開幕賽被視為「復興奧運」（311大地震災後重建奧運）的象徵，要讓世人看到311災區重建現況，也要感謝各國及各界的災後支援。

奧運上次舉辦壘球比賽是在2008年北京奧運，當時日本隊一償宿願，首度獲得金牌。日本女壘隊曾參加北京奧運的兩名老將也再次出戰東京奧運。

每日新聞提到，為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病），東京奧運是史上第一場延期的奧運，也是第一次幾乎所有比賽場地都采無觀眾閉門賽的奧運。

東京都、北海道、福島縣、千葉縣、�斡襝亍⑸衲川縣等6都道縣都采閉門賽，僅舉辦足球賽的宮城縣、舉辦單車賽的靜岡縣最多開放1萬人入場觀賽；另舉辦足球賽的茨城縣開放合作學校學生入場，不開放一般觀眾。

東京奧運總計將進行奧運史上最多的33大項（339小項）競賽。

另外，今天傍晚起將在宮城縣、北海道札幌市以及東京，舉行女子足球賽分組預賽。

東奧開幕式將於23日晚上8時（台灣時間晚上7時）在東京國立競技場舉行。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）

© 2021 AFP