東京遭規模6.1地震撼動 超過20人受傷

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社東京8日電） 日本關東地區昨晚觀測到規模6.1強震，日本氣象廳表示無海嘯風險，據報共有超過20人受傷。

這次地震造成建築物搖晃、通勤族受困、商品掉落貨架，當地居民的手機也紛紛響起避難警報。

來自日本氣象廳的初步消息指出，地震發生於當地時間昨天晚間10時41分，震央位於東京東方的千葉縣，震源深度80公里，未發布海嘯警報。

美國地質調查所（USGS）則稱地震規模為5.9，震源深度61公里。

這是繼2011年規模9.0的大地震與海嘯之後，撼動東京的最強地震之一。當年災難共導致數以千計的人喪命。

一些子彈列車與地區列車在昨晚地震過後預防性停駛。今晨服務暫停期間，可以看到有人還在東京品川車站候車，其他人則是改到計程車招呼站排隊。

根據共同社，警消人員表示傷者超過20人，包括一名女乘客在列車急煞時撞到頭部；區內核電廠已進行檢查，內閣官房長官松野博一證實設施未傳異常。

據報地震過後也有數百棟東京民宅停電。東京消防廳人員忙着修復市內爆裂的水管。

如同日本大部分地區，東京經常可以感受到地震活動，這次則是近期相對強的地震。

© 2021 AFP