東加出現疫情關閉國界 澳洲稱與馳援軍艦無關

（法新社東加首都努瓜婁發2日電） 南太平洋島國東加1月遭海底火山噴發引發的大規模海嘯重創，如今又出現COVID-19確診病例而關閉國界。澳洲軍事首長今天否認當地疫情與澳洲馳援軍艦有關。

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東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）昨晚表示，首都努瓜婁發（Nuku'alofa）本周出現2名男性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）采檢結果陽性，目前正在隔離。因此原本零本土疫情的東加，將自2日傍晚6時（格林威治時間2日5時）起關閉國界。

他還說，2名確診者原本都在努瓜婁發的港口工作。自從東加1月15日遭到威力強大的海底火山噴發和伴隨的海嘯侵襲後，來自世界各地的人道援助資源湧入這個港口。

澳洲馳援軍艦阿得雷德號（HMAS Adelaide）上周停靠努瓜婁發港口的伏納（Vuna）碼頭時，已知艦上有23例確診，但仍在隔離區卸下250個棧板的援助物資。

澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）中將今天接受天空新聞網（Sky News）訪問時也表示，東加首都出現的COVID-19病例與澳洲軍艦無關，「看來並非從阿得雷德號傳播出來」。（譯者：張正芊/核稿：施施）

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