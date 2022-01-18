東加火山噴發掀巨浪掃到秘魯 油輪漏油污染海灘

（法新社利馬18日電） 秘魯當局今天封閉3處海灘，原因是南太平洋島國東加海底火山噴發掀起異常巨浪，導致漏油事件。

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西班牙石油公司力豹仕集團（Repsol）旗下的潘皮拉煉油廠（Pampilla）表示，由於東加海底火山噴發產生的猛烈巨浪，利馬附近的卡要（Callao）沿岸和本塔尼拉（Ventanilla）地區15日發生「局部漏油情況」。

煉油廠說，漏油發生在從油輪卸貨的時候。

秘魯國家緊急行動中心（National Emergency Operation Centre）發表聲明表示，漏油已經獲得控制。

秘魯環境部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）說，漏油事件影響3處海灘長達3公里的海岸線。

他說：「生物多樣性遭到嚴重破壞，甚至可能衝擊人類健康。」

拉米雷斯告訴媒體：「已經下令禁止在這個地區的任何形式活動。」

環境部表示，潘皮拉煉油廠可能面臨最高3450萬美元（約新台幣9億5000萬元）罰款，檢察官將調查煉油廠造成的環境污染。

潘皮拉煉油廠未透露確切的漏油數量，並表示正與當局合作清理受影響的海灘。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

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