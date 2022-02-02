東加禍不單行 海嘯後出現疫情關閉國界

（法新社東加首都努瓜婁發2日電） 南太平洋島國東加1月遭海底火山噴發引發的大規模海嘯重創，隨着全球援助物資湧入，又出現COVID-19確診病例，使得這個原本零本土疫情的國家今天起關閉國界。

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東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）昨晚表示，首都努瓜婁發（Nuku'alofa）本周出現2名男性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）采檢結果陽性，目前正在隔離。

他還說，2名確診者原本都在努瓜婁發的港口工作。自從東加1月15日遭到威力強大的海底火山噴發和伴隨的海嘯侵襲後，來自世界各地的人道援助資源湧入這個港口。

索瓦萊尼發表全國演說時表示：「當前最重要議題是減緩和阻止疫情擴散。有鑒於此，我們全國將進入封鎖…往來各島的船班停航，（國內線）班機也要停飛。」

索瓦萊尼宣布，東加將自2日傍晚6時（格林威治時間2日5時）起關閉國界，其後每48小時評估情況。

擁有10萬人口的東加，曾在2020年初疫情開始席捲全球時首度關閉國界，此後只出現過1例境外移入確診，該名男性在2021年10月從紐西蘭返國後發現染疫，其後已完全康復。

東加上月發生致命的火山噴發和海嘯「空前災難」後，澳洲、紐西蘭、美國、英國、法國、中國和斐濟等國家都派遣援助船隻，運來飲用水、醫療補給和工程機具等物資。

東加當局為防止疫情入境，所有物資卸運都采嚴格的「零接觸」規格處理，包括入境貨物會先隔離3天，才會交由東加人處理。

索瓦萊尼並未透露2名確診者是負責哪艘船的工作，僅稱2人都無癥狀，且如同東加約85%人口，他們皆已接種2劑疫苗。（譯者：張正芊/核稿：施施）

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