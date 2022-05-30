東區冠軍賽MVP柏德獎 塔特姆成首位得主

（法新社邁阿密29日電） NBA東區冠軍賽最有價值球員（MVP）獎「柏德獎」今天首度頒出，獲獎的是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

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美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在東區冠軍賽第7戰，以100比96擊敗邁阿密熱火，並以系列賽4勝3負的成績闖進總冠軍賽。

24歲的塞爾蒂克球星塔特姆今天左手肘戴着象徵已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）背號24號的紫色護肘出賽，整場比賽上場46分鐘，拿下26分、10籃板、6助攻。在東區冠軍賽的7場比賽中，塔特姆平均每戰可獲25分、8.3籃板、5.6助攻，並多次在球隊需要他的時候挺身而出。

塔特姆在東區冠軍賽穩定的表現，讓他脫穎而出，他每每在關鍵時刻打出精彩的好球，尤其是在第7戰後段，他投進幾次關鍵球，並成功守下熱火頭號球星巴特勒（Jimmy Butler）。比賽結束後，塔特姆和巴特勒在球場中央握手、擁抱，展現兩人英雄惜英雄的一面。

靠着拿下東區冠軍賽最有價值球員「柏德獎」（Larry Bird Trophy）的表現，塔特姆終於將塞爾蒂克帶回總冠軍賽，並有機會鞏固他在球隊的歷史地位。

由塞爾蒂克對上金州勇士的總冠軍賽，第1戰將於6月2日（台灣時間3日）於勇士主場進行。

NBA本季增設東、西區冠軍賽最有價值球員獎，並以名人堂球星柏德、魔術強森為名。

東區冠軍賽MVP獎是以波士頓塞爾蒂克昔日超級球星柏德（Larry Bird）為名的「柏德獎」，西區冠軍賽MVP獎則是以洛杉磯湖人傳奇球星魔術強森（Earvin "Magic" Johnson）為名的「魔術強森獎」（Earvin "Magic" Johnson Trophy），這次東、西區獲獎者，分別是塔特姆及勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

© 2022 AFP