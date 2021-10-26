東協峰會排除敏昂萊與會 緬甸拒換代表

（法新社汶萊斯里巴加旺26日電） 東南亞領導人今天召開東南亞國家協會（ASEAN）峰會，但在東協宣布將緬甸軍政府領袖敏昂萊排除在峰會之外後，被激怒的緬甸拒絕派代表出席。

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這場視訊峰會標誌着由東協主辦的3天會議展開，美國總統拜登、中國和俄羅斯領導人都將參與視訊會議。

緬甸問題是今天東協領導人會議的首要議題。緬甸自2月發生軍事政變與軍政府隨後對異議人士展開致命鎮壓後，國內局勢至今動蕩。

面對化解危機的呼聲，東協制定旨在恢復和平的路線圖，但對緬甸軍政府的承諾存疑。

緬甸軍政府拒讓東協特使會見遭關押的民選領袖翁山蘇姬；對此，東協宣布不會邀請緬甸軍政府領袖敏昂萊參加峰會，只允許緬甸的非政治性代表出席。

敏昂萊被拒絕與會，這在一個經常被批評為沒有約束力的組織東協中，是前所未見的；緬甸軍政府也抨擊東協違反集團不幹涉成員國事務的政策。

東協邀請緬甸軍政府任命的外交部常務秘書吳臣埃（U Chan Aye）來替代敏昂萊出席，但軍政府發言人昨天表示，派遣一名低階的代表參加，可能「影響國家主權和形象」。在今天的東協視訊峰會揭幕式上，未見緬甸代表出席。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）東南亞專家康納利（Aaron Connelly）表示，禁止緬甸軍政府領導人出席峰會的決定「意義重大」。

他昨天在小組討論會上說：「這是東協有史以來對成員國祭出的最重大制裁，這也是我們從（軍政府）所見不履行承諾的直接回應。」

但觀察家認為，東協不太可能採取更進一步的措施，例如將緬甸停權，且在本周的會議上幾乎不可能做出可能促使軍政府改變路線的決定。

一位不願具名的東南亞外交官告訴法新社：「東協在緬甸問題上存有分歧…不太可能有任何真正的進展。」

儘管包括馬來西亞、新加坡和印尼在內等成員國力促東協採取行動，但其他專製成員國卻沒有如此熱中。

東協峰會其他可能討論的議題包括南海與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，東協大部分國家都已逐漸走出疫情。

今年峰會由汶萊主辦，由於疫情造成的旅行限制，峰會改采線上舉行。

© 2021 AFP