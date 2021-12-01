東協首度與俄羅斯海軍軍演

（法新社雅加達1日電） 印尼海軍今天表示，俄羅斯與東南亞國家協會（ASEAN）會員國的海軍首次在馬六甲海峽舉行海上聯合軍演，這次演習的水域是全球最重要的航道之一。

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太平洋尤其是南海海域緊張日益加劇之際，印尼海軍公布這項軍演的消息。中國聲稱擁有南海大部分的主權。

東協10國都參加了今天的軍演。印尼、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、緬甸及汶萊出動軍艦或軍用機，菲律賓則是以觀察員的身分透過視訊參與，軍演延續至4日結束。

俄羅斯駐東協大使伊凡諾夫（Alexander Ivanov）發表聲明說：「這項演習關乎東南亞的和平、安定與繁榮。」

印尼第一艦隊司令阿斯亞得（Arsyad Abdullah）表示，這項演習將「增進俄羅斯與東協會員國軍事方面的互動及了解」。

一名分析人士告訴法新社，這項軍演重申東協不結盟的原則，特別是在當前區域緊張的情況下。

國防與安全研究所（Institute of Defense and Security Studies）的印尼軍事分析專家康尼（Connie Rahakundini Bakrie）表示：「確保東南亞地區的勢力均衡，重申東南亞是不結盟的地區，對我們而言是很重要的。」

東協之前也曾與美國及中國海軍舉行軍演。今年8月，印尼與美國舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）年度演習，規模為歷來最大。

© 2021 AFP