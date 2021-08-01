東奧女子400公尺混合式接力賽 澳洲摘金

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（法新社東京1日電） 澳洲女將麥肯伊（Emma McKeon）今天率隊在東京奧運女子400公尺混合式接力賽奪得冠軍，擊敗2度摘冠、尋求衛冕的美國隊，也寫下個人奧運新猷。

澳洲隊的決賽4人組陣容分別是馬凱恩（Kaylee McKeown）、霍吉斯（Chelsea Hodges）、麥肯伊及坎貝爾（Cate Campbell），她們以3分51秒60成績締造奧運新紀錄，擊敗美國隊（3分51秒73）及加拿大隊（3分52秒60）。

這是麥肯伊在東奧的第7面獎牌，過去沒有任何一位女子游泳選手在單屆奧運上取得如此佳績。

加拿大選手馬塞（Kylie Masse）在第1棒仰式項目中取得領先，接着在蛙式項目中，美國少女賈柯比（Lydia Jacoby）逆轉超前。

隨後，麥肯伊以極快的蝶式速度縮短澳洲隊與美國隊的差距，讓老將坎貝爾在最後100公尺給美國隊自由式選手魏策爾（Abbey Weitzeil）致命一擊，並贏得金牌。

這是27歲的麥肯伊在東奧獲得的第4面金牌，包括先前的3面銅牌，個人單屆已贏得7面獎牌，打破1952年東德選手奧托（Kristin Otto）及2008年美國選手考格琳（Natalie Coughlin）共同保有的女子游泳選手單屆奧運囊括6面獎牌紀錄。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP