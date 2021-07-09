東奧禁觀眾入場 澳洲名將基爾喬斯決定退賽

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（法新社雪梨9日電） 澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天表示，他將退出東京奧運，並稱禁止觀眾入場是他做這個決定的主要原因之一。

基爾喬斯已經入選澳洲國家隊，但他上周因傷退出溫網，這已讓人對他是否可以參加奧運產生疑慮。

26歲的基爾喬斯先前已經抱怨過奧運為防疫所做的隔離措施，他表示如果球迷無法進場，那他也不想參加奧運了。

基爾喬斯成為西班牙猛將納達爾納達爾（RafaelNadal）、奧地利男網好手提姆提姆（Dominic Thiem）、瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）、美國名將小威廉絲（Serena Williams）、羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）後，另一個決定不參加奧運的知名球員。

他在社群媒體上發文說：「想到要在空蕩蕩的體育館比賽，感覺就不太對勁。」

「我不想剝奪準備好為國家參賽的健康球員機會。」

日本試圖抑制激增的染疫人數，已經對東京發布緊急事態宣言，且會持續到奧運結束，因此日本官員宣布禁止觀眾入場。

基爾喬斯說：「代表澳洲參加奧運一直是我的夢想，我也知道我可能再也沒有這樣的機會，但我十分了解自己。」

票房保證之一的基爾喬斯，目前世界排名60，過去也曾因為他的行為問題，與澳洲官員發生爭執，因此退出2016里約奧運。

東京奧運澳洲代表團團長切斯特曼（IanChesterman）本周表示，不論基爾喬斯做出什麼選擇，他都會尊重基爾喬斯的決定。

© 2021 AFP