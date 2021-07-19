東奧紙板床不夠牢？選手彈跳破謠言

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（法新社東京19日電） 東京奧運選手村的床鋪採用厚紙板製成，有報導稱這是為了防止「人與人之間的連結」。一名選手親自上去彈跳，證明紙板床其實非常「堅固」，獲得奧運官方點贊。

「紐約郵報」（New York Post）先前報導，選手村的床是特意做得單薄，好讓選手保持社交距離。愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）拍攝了一段他在床上不斷彈跳的影片，替這種說法破謠。

麥克萊納根在個人推特（Twitter）發布影片，他說：「（有人說）這些床是要防止性行為。它們是用紙板做的，沒錯，但顯然這樣大動作也不會垮。這是假的，假新聞！」

奧運官方推特帳號感謝麥克萊納根「破除迷思」，並表示「這些永續性的床非常堅固」！

「紐約郵報」的報導來源出自於一則推文。美國長跑選手切爾默（Paul Chelimo）顯然是用開玩笑的語氣說，這些床的「用意是要避免選手間發生親密關係」。

他說：「床（只能）承載1個人的重量，以避免發生運動之外的情況。」

這並非東奧選手村的床第一次遭到質疑。

今年1月，澳洲籃球選手波格特（Andrew Bogut）質疑這種床的負重能力。製造商Airweave出面表示，每張床可以支撐200公斤重量，也通過嚴格壓力測試。

製造商發言人說：「我們做過實驗，例如在床面上施加重量。」

「只要床上不超過2個人，就足夠堅固，可以支撐重量。」

東奧期間，上萬名選手將入住選手村。儘管主辦單位警告選手「應該避免不必要的肢體接觸」，但預料還是會發出16萬個保險套。

但組織委員會告訴法新社：「發出的保險套不是要在選手村內使用的。」而是要讓選手帶回各自的國家，協助提升防治愛滋意識。

© 2021 AFP