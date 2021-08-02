東奧羽球男單決賽 丹麥好手安賽龍奪金

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（法新社東京2日電） 丹麥羽球好手安賽龍（Viktor Axelsen）今天在東京奧運男子羽球單打決賽擊敗中國強敵諶龍，成為1996年以來第一位在此項目奪金的非亞洲選手。

世界排名第2、上屆里約奧運銅牌得主安賽龍，今天開賽後不久就掌握控制權，並持續緊抓不放，最終以21比15、21以12擊敗尋求衛冕的諶龍。

上一位在奧運獲羽球男單金牌的非亞洲選手也是丹麥人，為1996年在亞特蘭大奧運摘金的霍耶爾-拉森（Poul-Erik Hoyer-Larsen）。身為世界羽聯主席的他今天也來到賽場，見證安賽龍追平自己的成就。

世界排名第6的諶龍如果奪金，原本能打平中國選手林丹在2008與2012年奧運連續拿下2面男羽單打金牌的紀錄。

至於現任球王桃田賢鬥則是在小組賽就爆冷淘汰。

羽球男單銅牌戰則是由印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）以21比11、21比13，擊敗本屆黑馬━世界排名59的瓜地馬拉選手科登（Kevin Cordon）。

印尼羽球女雙組合波利（Greysia Polii）與拉哈育（Apriyani Rahayu）今天先拿下金牌，隨後金廷又奪銅，讓印尼在羽球最後一天賽事進帳兩面獎牌。

© 2021 AFP