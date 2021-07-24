東奧開幕式掌旗官 東加猛男成網友關注焦點

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（法新社東京24日綜合外電報導）連續3次奧運擔任東加掌旗官的陶法托法，在東奧開幕式上，再度展現他抹得油亮的結實胸膛，引起了網路上的熱烈討論。但這次他有了「挑戰」對手，此人是同樣袒露上身的萬那杜畫船選手瑞伊。

法新社和「菲律賓星報」（The Philippine Star）報導，陶法托法（Pita Taufatofua）首次吸引全球目光是在2016年裡約奧運的開幕式上，當時他赤裸着上半身，全身抹得油亮，熱烈揮舞着東加這個南太平洋小國的旗幟。

幾個小時內，他的英姿在推特上被提及4500萬次。其後他獲選參加2018平昌冬奧，他也不畏寒冬，再次展露他厚實的胸膛。

37歲的陶法托法這次在東京奧運將參加跆拳道賽事，他與跆拳道女將帕賽卡（Malia Paseka）在開幕式上共同為東加掌旗，並再次成為網路上熱烈討論的焦點。

只不過這次有人分享了這種鋒頭，那就是首次參加奧運的萬那杜畫船選手瑞伊（Riilio Rii），他下半身穿着傳統多色草裙，上身同樣袒露出油肌發亮的胸膛，吸睛度不遑多讓。

兩名猛男不免在網路上被拿來比較，連奧運官方的推特帳號都參了一腳。

兩人各有支持者，專業媒體「畫船之聲」（Rowing Voice ）宣稱瑞伊「贏了…他看來一派王者風範」。

陶法托法在2016里約奧運參加跆拳道賽事，2018平昌冬奧參加了越野滑雪比賽，這次他原本想爭取輕艇國手資格，好成為參加3次奧運而且參賽項目都不同的史上第1人，可惜事與願違。

© 2021 AFP