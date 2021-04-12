松山英樹高球名人賽封王 日本球迷感動歡呼

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（法新社東京12日電） 日本高球迷今天歡慶松山英樹在美國名人賽（The Masters）的歷史性勝利，主播播報時一度哽咽，首相菅義偉更盛讚這是疫情時期的一大亮點。

「朝日新聞」說：「松山開啟了歷史的大門。」

松山英樹以一桿之差封王的時間，正好是日本時間上午8時過後不久。一些主播現場播放了松山英樹最後一輪的畫面，讓觀眾見證他以73桿打完第4輪，最後以總桿低於標準桿10桿的成績封王。

在東京放送電視公司（TBS），主播和播報員看到松山最後一個推桿拿下綠夾克的剎那，甚至忍不住哽咽，一名播報員說，「恭喜，謝謝你」，坐在他身旁的兩名球評也感動地強忍淚水。

電視台都以快訊報導松山封王的消息，一些報紙甚至在網路版刊出號外，這通常是重大事件時才會有的作法。

東京股市開盤後，高球球具商Value Golf股價大漲14%，高球桿製造商Graphite Design股價更飆漲16%。

網友們熱烈討論，向日本的新運動英雄致賀，一名球迷推文說：「我熱淚盈眶，眼睛都看不清楚了。」

首相菅義偉也告訴記者，松山英樹的表現「實在非常優異」，「我想，在冠狀病毒衝擊仍揮之不去的此時，這鼓舞、也激勵了全日本的人」。

「這真的是很棒的成就。」

日本放送協會（NHK）訪問松山故鄉愛媛縣的民眾，一名年輕女子受訪時表示，「聽到這消息我好高興，因為我們最近都沒有什麼好消息」。

松山英樹是繼韓國的梁容銀2009年贏得PGA錦標賽之後，第2位拿下高球大賽冠軍的亞洲男子選手，也是第一位贏得高球大賽冠軍的日籍男子選手。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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