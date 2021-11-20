林務官員：加州野火燒死數千棵巨大紅杉樹

（法新社洛杉磯19日電） 美國加州林務官員今天表示，今年肆虐加州的森林野火已焚毀數千棵巨大杉木。這是首度針對稀有物種死亡總數所進行的全面評估。

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兩次巨大閃電引發的火勢波及多達3600 棵樹木，每棵樹的直徑都超過120公分，直接導致它們死亡或預計在5年內死亡。

這個數字代表了地球上所保存的樹木總量的5%，而且一年前多達14%的樹木被大火燒毀。

美國加州紅杉與國王峽谷國家公園（Sequoia and Kings Canyon National Parks）負責人喬登（Clay Jordan）說：「發人深省的現實是，我們看到這些標誌性樹木的有限群體中，又一次出現巨大損失，這些樹木生生世世都不可被取代。」

多年來的乾旱和氣候暖化，造成加州和美西其他部分地區今年遭來勢洶洶的野火肆虐。科學家表示，像是不加節制地燃燒化石燃料等人類活動，是造成全球暖化的主要原因。

世界上最大、83公尺高的薛曼將軍樹（General Sherman Tree）被消防員用防火毯包裹起來，以保護它免受野火蔓延傷害。

這些宏偉巨樹具有適應火災的能力，厚厚的樹皮可以保護它們免受高溫影響。

在這些巨樹的一生中，通常以數千年計，會經歷許多場火災，小型火災通常不會對它們造成傷害，火勢產生的熱量能讓球果打開釋放種子。

但如果火勢延燒過久、溫度過高或過於猛烈，就會對紅衫造成傷害，有時甚至是不可彌補的損害。

今年兩場大火焚毀內華達山脈（Sierra Nevada）獨有的27片樹林。林務官員說，其中有些火災的強度令人擔憂。

紅杉與國王峽谷國家公園在報告中說：「紅杉在野火後通常會再生，不過在野火高度嚴重地區再生不足的相關通報，令人益發憂心。」

然而，這份報告指出，今年的野火季並不全是壞消息，先前的「可控焚燒」在減少不受控火災中的燃料量上，達到預期效果。

一些林木專家表示，數十年來對火災的零容忍，使加州林地充滿潛在燃料，在經歷歷史性的乾旱中乾枯後，就像個巨大的火柴盒，因此允許一些火災燒毀多餘植被，或以可控方式故意縱火，有助降低火災強度和破壞。

© 2021 AFP