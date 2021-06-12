林書豪推特宣布 將重返CBA北京首鋼

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（法新社北京12日電） 前NBA美國職籃台裔球星林書豪今天在推特上宣布，他將重返CBA中國男子職業籃球聯賽的北京首鋼，他表示非常興奮可以重返北京，並感謝所有陪伴他走過這段旅程的人。

2019年林書豪以年薪300萬美元（約新台幣8404萬）價碼落腳CBA的北京首鋼，2020年球季結束後，他宣布將不會與北京首鋼續約，因為他要再挑戰一次NBA夢。

今年林書豪加盟金州勇士旗下發展聯盟的聖克魯斯勇士，他賽季場均可繳出19.8分、3.2籃板、6.4 助攻，且場均得分在聯盟高居第7，卻未能幫他換來一紙NBA 合約，聖克魯斯勇士最終在季後賽4強止步。

在NBA大門關上後，林書豪曾在臉書上寫下，「出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現。」儘管現實很殘酷，但始終沒有澆熄林書豪對籃球的熱情。

今天林書豪則在推特上寫下，他不後悔過去這段歲月，對未來他充滿興奮，因為他還有很多能打籃球的日子，同時他也透露，他將重返北京首鋼。

除此之外，林書豪也在中國社群媒體微博上喊話，並寫到：「北京首鋼，我回來了，球迷們我們很快就見面了。」

© 2021 AFP