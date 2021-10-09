柏尼斯無失分特雷茲開轟 釀酒人季後賽首戰勝勇士

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（法新社密爾瓦基8日電） 釀酒人今天在MLB國聯季後賽對勇士的系列賽首戰，靠例行賽防禦率王柏尼斯先發6局0失分與對手僵持，7下再靠特雷茲的兩分炮突破，終場2比1擊敗勇士，在系列賽1比0領先。

美國職棒大聯盟MLB季後賽，國聯的密爾瓦基釀酒人今天主場迎戰亞特蘭大勇士。釀酒人此役推出例行賽防禦率王柏尼斯（Corbin Burnes）先發，勇士則由本季拿下14勝的摩頓（Charlie Morton）應戰。

在柏尼斯、摩頓兩人的壓制下，雙方前6局都沒有得分，以0比0僵持。

柏尼斯投完6局退場，7上就沒再回到投手丘。他此役投6局，有6次三振、3個保送，只被敲出2支零星安打，沒有丟掉任何分數。

釀酒人7下首名打者賈西亞（Avisail Garcia）挨了觸身球上壘，下一棒的特雷茲（Rowdy Tellez）將摩頓一記95.8英里的四縫線速球轟出中外野全壘打牆，助球隊取得2比0領先。

摩頓今天投6局有9次三振、1個保送，雖僅被打3支安打，但其中1支是要命的兩分炮。

8上兩出局後，勇士代打的皮德森（Joc Pederson）將釀酒人第1任後援投手郝斯（Adrian Houser）一記90.2英里的伸卡球，擊成左外野方向的陽春彈，讓球隊追回1分。

勇士9上靠着保送、安打和內野滾地球，在兩出局情況下攻佔一、三壘，但釀酒人終結者海德（Josh Hader）驚險守住城池，讓球隊1分險勝，並在系列賽1比0領先。

© 2021 AFP