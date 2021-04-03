柏捷頓家族主角雷吉尚佩奇 第2季不會回歸

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（法新社洛杉磯2日電） 網路電視串流服務龍頭Netflix今天表示，熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）男主角雷吉尚佩奇（Rege-JeanPage）將不會回歸第2季，不少網友紛紛哀號。

有辛巴威和英國血統的雷吉尚佩奇因飾演「柏捷頓家族」第一季的哈斯丁公爵（Duke of Hastings）爆紅，在作者茱莉亞昆恩（Julia Quinn）第一部原着中，哈斯丁公爵與柏捷頓家族長女達芙妮（Daphne）之間的浪漫情事為主要故事線。

「柏捷頓家族」推特帳號發布的信件表示：「親愛的讀者們，當所有目光都轉向勳爵安東尼柏捷頓（Anthony Bridgerton）尋找夫人的同時，我們要向雷吉尚佩奇告別，他如此成功扮演了哈斯丁公爵。」

「我們會懷念賽門（哈斯丁公爵）在螢幕上的身影，但他將永遠是柏捷頓家族的一份子。」

Netflix今年1月宣布，「柏捷頓家族」有超過8200萬戶家庭收看紀錄，成為Netflix史上最熱門影集。

部分網友針對雷吉尚佩奇不會回歸第2季的消息氣炸大罵：「這是玩笑吧？如果不是玩笑，那這個節目完蛋了。」還有人說：「這最好是遲來的愚人節玩笑。」

© 2021 AFP