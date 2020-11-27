柏林退役機場肩負重任 將化身疫苗接種中心

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（法新社柏林27日電） 「歡迎」的標語仍高掛德國柏林本月起停用的泰格爾機場（Tegel Airport）外，不過當局如今重新賦予機場新任務，將充當2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種中心。

泰格爾機場C航站建築一旦改造完成，從12月中起搖身一變成為對抗新型冠狀病毒的疫苗中心後，預料每天將再度出現數以千計的民眾走進機場大門接種疫苗。

德國希望能在明年第一季加大接種疫苗的力道，已經在全國各地部署60座疫苗接種中心。

雖然衛生部長史巴恩（Jens Spahn）堅稱接種疫苗並非強制性，不過總理梅克爾（Angela Merkel）今天向國會表示，疫苗對德國來說，猶如「隧道盡頭的一道曙光」。

德國雖從11月初暫停休閑娛樂、運動場所，並禁止餐廳室內用餐以來，新增病例數已經回穩，不過總病例數仍高，今天通報新增2萬2268起病例、389人不治。

梅克爾表示，寒冬或許難熬，但「我相信我們明年會看到重大進展」，形容疫苗是「希望」的象徵。

聯邦政府將負責疫苗注射器的採購及運送工作，地方政府則將提供設備，並替疫苗接種中心選址。

籌設柏林接種中心的負責人布羅姆（Albrecht Broemme）告訴法新社，在泰格爾機場，「我們每天將為3000到4000名民眾施打疫苗」。

過去曾充當難民中心、自行車賽車場和溜冰場等多種用途的另一座退役機場丹波霍夫機場（Tempelhof Airport），也被指定作為接種中心。

根據柏林市衛生局長卡萊奇（Dilek Kalayci）說法，在這座擁有380萬人口的城市裡，遍布4大樞紐的6座接種中心每天應該能替2萬人施打疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP