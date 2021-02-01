染疫康復仍受後遺症折磨 世衛將研商解決之道

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（法新社日內瓦1日電） 全球可能有數百萬人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）康復後，仍飽受長期後遺症折磨，世界衛生組織（WHO）將針對這些長期癥狀首度召開全球性研討會，以期找出解決之道。

法新社報導，對於染疫病患為何在過了急性發病期後，不但似乎難以痊癒，還飽受嚴重疲倦、認知問題、記憶減退，以及心臟和神經方面的問題，目前仍所知有限。

現階段全球防疫焦點鎖定在疫苗的施打，以及新型且傳染力更強的病毒變異，不過世衛緊急計畫臨床照護部門主管狄亞士（Janet Diaz）表示，這些嚴重的新型冠狀病毒疾病長期癥狀（Long Covid）應該得到相同迫切的關注。

針對這些長期後遺症，世衛將在9日首度召開全球研討會，邀集科學家、專家與臨床醫師一同界定新型冠狀病毒疾病長期癥狀，並給與定名及整合研究方法。

狄亞士說，英國與其他的研究顯示，10個病患中可能有1個在染疫1個月後，出現長期性後遺症，而這些癥狀可能會持續多久的時間，目前仍不得而知。

年長者與慢性疾病纏身的患者雖然是罹患重症2019 冠狀病毒疾病的高危險群，但狄亞士說，從新型冠狀病毒疾病長期癥狀患者的研究來看，染疫嚴重程度不一的患者皆難倖免，而且「似乎也可能包括年輕人」，甚至兒童。

狄亞士指出，雖然因應疫情當務之急仍是預防民眾染疫生病，但是處置感染病例「現在也必須包括急性發病期後的照護…直到患者完全康復為止」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP