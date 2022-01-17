染疫後未恢復到最佳狀態 班西琪仍闖澳網次輪

（法新社墨爾本17日電） 上個月染疫確診的東京奧運網球女單金牌得主瑞士名將班西琪表示，她至今仍能感受到感染COVID-19帶來的影響。並未展現最佳狀態的她，今天仍在澳洲網球公開賽獲勝，闖進次輪。 名列大會第22種子的班西琪（Belinda Bencic），去年12月中到阿布達比 （Abu Dhabi）參加表演賽時，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），直到上周雪梨經典賽（Sydney Classic）時，她仍感到「非常、非常的疲累」。

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班西琪今天在墨爾本球場（Melbourne Park）進行的澳洲網球公開賽首輪，以6比4、6比3直落二擊敗法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）。

班西琪賽後說：「我是說，在我練習時，我的脈搏跳得很快，即便在打完雪梨經典賽對西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）的比賽後，我仍感到非常、非常的疲倦，呼吸、一切都不對勁。」 「我覺得情況一天比一天好轉。」 班西琪下一戰將出戰上個月在墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）奪冠的美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

班西琪坦言，她恢復得很慢，這對她備戰澳網這場今年第一場大滿貫賽造成了影響。 她說：「這一定會對我的表現造成影響，更嚴重的是，我在球季將開打前，有14天無法練球。」 「對我的健康來說，實際情況其實更糟，因為我不想說我病得很重。雖然我的情況無法和那些必須住院、癥狀更嚴重的人相比，但真的並不好受。」 「我的健康狀況很差，我必須慢慢恢復健康狀態，因為很顯然，我必須逐一檢查我的心臟、肺部及其他所有部分；而且，為了避免任何的風險，也沒辦法太快開始。」 24歲的她並說，染疫也讓她的信心下滑，她在對上美拉德諾維奇時，其實沒有達到自己的最佳水準。 她說：「我還沒有完全達到最好的狀態，但我很開心能在比賽中的重要時刻穩住陣腳。」

© 2022 AFP